Oneshot покинул состав Team Spirit по MLBB и приостановил карьеру

Киберспортивная организация Team Spirit объявила об уходе лесника Александра Oneshot Шаркова из состава по Mobile Legends: Bang Bang. Клуб поблагодарил игрока за полтора года сотрудничества и вклад в победы команды.

Сам Шарков объяснил своё решение накопившейся усталостью от длительных перелётов, буткемпов и частых болезней.

Я не заявляю, что я собираюсь навсегда закончить играть, потому что я банально вот играю ранг, и мне скучно, потому что не чувствую той самой конкурирующей части, которая присутствовала на пракках/турнирах. Мейби, заиграю в какой-нибудь команде в будущем после отдыха, если захочу, я там просто особо не знаю, что захочу в будущем, я прогнозы на себя не даю. Ни с кем не ругался, ничего не думайте, разошлись понимающе. Посмотрим один турик МСС по кайфу, покомменчу, если мне бан раньше времени не дадут за мой лексикон.

Игрок также поблагодарил организацию за высокий уровень поддержки и опроверг слухи о конфликтах внутри коллектива. За время выступления в Team Spirit Oneshot стал трёхкратным чемпионом MLBB Continental Championships и занял четвёртое место на чемпионате мира M6. Имя нового лесника команды пока не названо.