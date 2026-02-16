Скидки
«Кинопоиск» запустил вертикальные сериалы — в подборку вошла адаптация «Великого Гэтсби»

В России запустили вертикальные сериалы — в подборку вошла адаптация «Великого Гэтсби»
Комментарии

Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» запустил линейку вертикальных сериалов для просмотра на смартфонах: адаптации фильмов и корейских дорам разделены на эпизоды по две минуты.

В приложении доступны 15 вертикальных сериалов, в том числе переработанные версии известных фильмов — «Гордость и предубеждение», «Грозовой перевал», а «Великий Гэтсби» выйдет позже. Сервис описывает новый формат как «способ сбежать в другую вселенную на пару минут».

Ранее в подобном формате в США вышел классический фильм «Жилец» Альфреда Хичкока. Формат вертикальных сериалов или «микродрамы» называют «мыльными операми для зумеров», которым тяжело удержать внимание больше нескольких минут.

Комментарии
