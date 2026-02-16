Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Бёрк и Ив Хьюсон сыграют в новом фильме режиссёра «Комнаты» и «Нормальных людей»

Том Бёрк и Ив Хьюсон сыграют в новом фильме режиссёра «Комнаты» и «Нормальных людей»
Комментарии

Тим Бёрк («Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Корона») и Ив Хьюсон («Клуб 27», «Шпионский мост») присоединились к актёрскому составу нового фильма студии A24, у которого пока нет названия.

Известно лишь, что действие ленты разворачивается в еврейской общине Дублина в конце 1970-х годов. Режиссёром фильма выступит Леонард Абрахамсон, номинант на «Оскар» за драму «Комната», также известный благодаря работе над сериалом «Нормальные люди».

Съёмки начнутся в марте в Ирландии. Дата выхода картины пока не сообщается: вероятно, она вместе с другими деталями станет известна уже после завершения съёмок.

Материалы по теме
В России запустили вертикальные сериалы — в подборку вошла адаптация «Великого Гэтсби»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android