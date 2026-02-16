Том Бёрк и Ив Хьюсон сыграют в новом фильме режиссёра «Комнаты» и «Нормальных людей»

Тим Бёрк («Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Корона») и Ив Хьюсон («Клуб 27», «Шпионский мост») присоединились к актёрскому составу нового фильма студии A24, у которого пока нет названия.

Известно лишь, что действие ленты разворачивается в еврейской общине Дублина в конце 1970-х годов. Режиссёром фильма выступит Леонард Абрахамсон, номинант на «Оскар» за драму «Комната», также известный благодаря работе над сериалом «Нормальные люди».

Съёмки начнутся в марте в Ирландии. Дата выхода картины пока не сообщается: вероятно, она вместе с другими деталями станет известна уже после завершения съёмок.