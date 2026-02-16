Скидки
The MongolZ обыграла B8 на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

The MongolZ обыграла B8 на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
В третьем раунде группового этапа PGL Cluj-Napoca 2026 команда The MongolZ одержала победу над коллективом B8 со счётом 2:1. Монгольский состав оказался сильнее на картах Ancient (13:9) и Nuke (19:17), но уступил на Mirage (7:13).

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 14:40 МСК
The MongolZ
Идёт
1 : 1
B8

Лучшим игроком серии стал Усухбаяр 910 Банзрагч, завершивший встречу с рейтингом 1,49 и разницей убийств/смертей 77-52. Благодаря этому результату The MongolZ находится в шаге от выхода в плей-офф (2-1), тогда как B8 упала в нижнюю корзину (1-2) и теперь не имеет права на ошибку.

Следующие матчи обеих команд состоятся 17 февраля. PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля, призовой фонд турнира составляет $ 625 тыс.

Материалы по теме
Якутский стример стал звездой CS 2, комментируя матчи на улице в -30°C
