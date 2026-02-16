Скидки
Полуфинал между OG и Team Liquid стал самым популярным матчем BLAST Slam VI по Dota 2

Аналитический портал Esports Charts подвёл итоги турнира BLAST Slam VI по Dota 2. Пиковый онлайн трансляций зафиксирован во время полуфинальной встречи между OG и Team Liquid — за ней одновременно следили 324 789 человек.

Это лучший показатель в истории серии: предыдущие ивенты в Китае и Сингапуре собирали максимум 185 тыс. и 289 тыс. зрителей соответственно. Гранд-финал между Team Liquid и NAVI занял второе место по популярности (296 тыс.), а замкнул тройку лидеров четвертьфинал Team Liquid с Team Falcons (237 тыс.).

Среди комьюнити-кастеров лидером оказался Александр Nix Левин, чей эфир в пике смотрели 86 тыс. зрителей. Чемпионом турнира стала Team Liquid, обыгравшая NAVI со счётом 3:1.

