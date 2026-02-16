Скидки
Apple проведёт новую презентацию 4 марта — могут показать iPhone 17e и новые MacBook

Apple проведёт новую презентацию 4 марта — могут показать iPhone 17e и новые MacBook
Компания Apple анонсировала весеннюю презентацию, на которой покажет ряд новых устройств. Мероприятие пройдёт в среду, 4 марта, в 17:00 мск. Пока не уточняется, будет ли вестись онлайн-трансляция события.

Apple традиционно не раскрывает, какие новинки продемонстрирует на презентации. Однако инсайдеры уверены, что зрители смогут увидеть новые модели MacBook — среди них обновлённые MacBook Pro и MacBook Air, а также бюджетная версия ноутбука.

Кроме того, ожидается анонс iPhone 17e, бюджетной версии главного смартфона Apple. Также ходят слухи о каких-то обновлениях линейки планшетов iPad, но пока никаких подробностей об этом нет.

