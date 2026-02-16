Скидки
Редкую карточку «Покемонов» продали за 1,2 млрд рублей — она стала самой дорогой в истории
Редчайшая карта Pokémon TCG была продана на аукционе за $ 16,5 млн. Это сумма стала рекордной — коллекционную карточку Pikachu Illustrator уже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую дорогую в истории.

Карточку с оценкой PSA Grade 10 приобрёл сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи. Финальная цена на аукционе составила $ 16 492 000, или более 1,2 млрд рублей. Ранее карточка с «Пикачу» принадлежала Логану Полу, который купил её в 2021 году за $ 5,275 млн.

Всего таких карточек «Пикачу» было выпущено 39 — их раздавали в качестве награды за победу в фанатском художественном конкурсе в Японии в 1998 году.

