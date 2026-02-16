Скидки
Сериал «Убийца» со звездой «Хорошего доктора» Фредди Хаймором продлили на второй сезон

Сериал «Убийца» со звездой «Хорошего доктора» Фредди Хаймором продлили на второй сезон
Триллер «Убийца» (The Assassin) продлили на второй сезон. Съёмки продолжения сериала пройдут в конце 2026 года, дата выхода пока неизвестна.

Главные роли, как и в первом сезоне, исполнят Кили Хоуз («Ограбление на Бейкер-Стрит», «По долгу службы») и Фредди Хаймор («Хороший доктор», «Чарли и шоколадная фабрика»).

«Убийца» рассказывает о воссоединении бывшей наёмной убийцы Джули Грин со своим сыном в момент, когда героиню настигает криминальное прошлое. Второй сезон будет посвящён тому, как мать и сын снова отдалились друг от друга из-за ссоры — но теперь им вновь придётся объединиться, забыв про разногласия.

