Сериал «Убийца» со звездой «Хорошего доктора» Фредди Хаймором продлили на второй сезон

Триллер «Убийца» (The Assassin) продлили на второй сезон. Съёмки продолжения сериала пройдут в конце 2026 года, дата выхода пока неизвестна.

Главные роли, как и в первом сезоне, исполнят Кили Хоуз («Ограбление на Бейкер-Стрит», «По долгу службы») и Фредди Хаймор («Хороший доктор», «Чарли и шоколадная фабрика»).

«Убийца» рассказывает о воссоединении бывшей наёмной убийцы Джули Грин со своим сыном в момент, когда героиню настигает криминальное прошлое. Второй сезон будет посвящён тому, как мать и сын снова отдалились друг от друга из-за ссоры — но теперь им вновь придётся объединиться, забыв про разногласия.