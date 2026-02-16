Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Vitality вышла в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Team Vitality вышла в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Комментарии

Команда Team Vitality гарантировала себе участие в плей-офф турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче за выход из группы коллектив уверенно обыграл MOUZ со счётом 2:0.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 18:10 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
MOUZ

На первой карте (Dust2) Vitality разгромила оппонента со счётом 13:5, а на второй (Inferno) довела дело до победы со счётом 13:8. Лучшим игроком встречи вновь стал снайпер Матье ZywOo Эрбо, завершивший серию с рейтингом 1,80 и показателем K/D 44-22.

MOUZ продолжит борьбу за слот в основной стадии в корзине команд со статистикой 2-1.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля, призовой фонд турнира составляет $ 625 тыс.

Материалы по теме
PARIVISION справилась с FaZe Clan на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android