Team Vitality вышла в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Команда Team Vitality гарантировала себе участие в плей-офф турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче за выход из группы коллектив уверенно обыграл MOUZ со счётом 2:0.

На первой карте (Dust2) Vitality разгромила оппонента со счётом 13:5, а на второй (Inferno) довела дело до победы со счётом 13:8. Лучшим игроком встречи вновь стал снайпер Матье ZywOo Эрбо, завершивший серию с рейтингом 1,80 и показателем K/D 44-22.

MOUZ продолжит борьбу за слот в основной стадии в корзине команд со статистикой 2-1.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля, призовой фонд турнира составляет $ 625 тыс.