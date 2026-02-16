Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite пройдёт кроссовер с аниме «Поднятие уровня в одиночку»

В Fortnite пройдёт кроссовер с аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Комментарии

Разработчики Fortnite выпустили тизер новой коллаборации с популярным аниме-сериалом «Поднятие уровня в одиночку» (Solo Leveling).

На странице игры в соцсетях появилось сообщение с отсылкой на тайтл:

Самый слабый Охотник человечества. E-ранг. Нет потенциала. Нет будущего…

Дата релиза кроссовера Fortnite x Solo Leveling пока неизвестна, подробности события также неизвестны.

«Королевская битва» регулярно проводит коллаборации с самыми известными медиабрендами. Только за последние три месяца было объявлено о появлении в игре персонажей сериала «Офис», группы Daft Punk, фильма «Криминальное чтиво», игр Marvel Rivals и Honkai: Star Rail.

Материалы по теме
Видео
В Fortnite добавят героев и скины из сериала «Офис» — видео
Видео
В Fortnite добавили героев и танец из «Криминального чтива» Тарантино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android