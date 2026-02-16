Netflix показал новый постер сериала «Бриджертоны» — новые серии выйдут 26 февраля

Netflix продолжает подогревать интерес к одному из своих самых популярных сериалов — «Бриджертоны». Сегодня, 16 февраля, онлайн-кинотеатр представил ещё один постер новых серий, которые выйдут уже 26 февраля.

Фото: Netflix

Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятили второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем стала его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха). Первая часть сезона уже доступна, а ещё четыре серии выйдут в следующий четверг.

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Шоу уже продлили на пятый и шестой сезоны.