Новые кадры «Мандалорца и Грогу» — трейлер фильма выйдет завтра, 17 февраля

Комментарии

Создатели предстоящего фильма «Мандалорец и Грогу» делятся новыми промоматериалами перед релизом ленты по вселенной «Звёздных войн».

Сегодня авторы представили четыре новых кадра из ленты, а уже завтра, 17 февраля, выпустят полноценный трейлер.

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

«Мандалорец и Грогу» расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Помимо Паскаля, в съёмках приняли участие Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — она озвучила Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера нового фильма по «Звёздным войнам» в зарубежных кинотеатрах состоится 22 мая 2026 года.

