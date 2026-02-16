Скидки
Умер актёр Роберт Дювалл, звезда «Крёстного отца», «Апокалипсиса сегодня» и «Сталина»

Умер актёр Роберт Дювалл, звезда «Крёстного отца», «Апокалипсиса сегодня» и «Сталина»
16 февраля стало известно о смерти Роберта Дювалла — знаменитого американского актёра. Об этом сообщила его жена Лусиана, мужчине было 95 лет, он умер у себя дома в Мидлберге, Вирджиния.

Роберт Дювалл — один из самых популярных актёров XX века. Артист начал свою карьеру в 1962 году с ленты «Убить пересмешника», после чего снялся во многих известных картинах, включая «Крёстного отца», «Апокалипсис сегодня» и «Судью» с Робертом Дауни-младшим. Одна из примечательных ролей Дювалла — воплощение на экране Иосифа Сталина в одноимённом чешском фильме 1992 года.

Актёр также неоднократно получал награды за свои перевоплощения. В 1984 году Дюваллу вручили «Оскар» за лучшую мужскую роль в ленте «Нежное милосердие» от режиссёра Брюса Бересфорда. Всего артист снялся в более чем 100 произведениях.

