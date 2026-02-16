Скидки
Falcons с Монеси победила FURIA и вышла в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Состав Team Falcons по Counter-Strike 2 стал вторым участником плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 625 тыс.

«Соколы» одержали три победы подряд, в решающем матче обыграв FURIA — 2-1. Команда Ильи m0NESY Осипова проиграла карту Mirage на «допах» (14:16), но затем разгромила бразильцев на Inferno (13:4) и оказалась сильнее на Anubis (13:11).

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 20:10 МСК
FURIA
Окончен
1 : 2
Team Falcons

Ранее выход в плей-офф себе обеспечила Vitality, переиграв MOUZ. «Мышки» и FURIA продолжат выступление в сетке 2-1 — для прохода в следующую стадию каждой нужно выиграть ещё хотя бы один матч.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля.

