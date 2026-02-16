Falcons с Монеси победила FURIA и вышла в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Поделиться
Состав Team Falcons по Counter-Strike 2 стал вторым участником плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 625 тыс.
«Соколы» одержали три победы подряд, в решающем матче обыграв FURIA — 2-1. Команда Ильи m0NESY Осипова проиграла карту Mirage на «допах» (14:16), но затем разгромила бразильцев на Inferno (13:4) и оказалась сильнее на Anubis (13:11).
CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 20:10 МСК
FURIA
Окончен
1 : 2
Team Falcons
Ранее выход в плей-офф себе обеспечила Vitality, переиграв MOUZ. «Мышки» и FURIA продолжат выступление в сетке 2-1 — для прохода в следующую стадию каждой нужно выиграть ещё хотя бы один матч.
PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
23:33
-
21:21
-
21:06
-
20:48
-
20:13
-
20:02
-
19:46
-
19:06
-
18:30
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:25
-
17:10
-
17:06
-
16:40
-
16:02
-
15:30
-
15:26
-
15:07
-
14:57
-
14:42
-
14:14
-
14:12
-
13:56
-
13:38
-
13:19
-
13:08
-
12:57
-
12:03
-
10:33
-
10:01
-
09:31
-
08:44
-
08:02