Стало известно, когда появятся обзоры Resident Evil Requiem
Поделиться
Журналисты и блогеры, которым выдали Resident Evil Requiem для обзора, рассказали, что эмбарго на публикацию материалов спадёт 25 февраля в 18:00 мск. В этот день появятся рецензии на экшен-хоррор.
События девятой части Resident Evil развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.
Релиз Requiem состоится 27 февраля на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. Игра будет полностью поддерживать русский язык, включая озвучку.
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
07:55
-
07:18
-
06:43
- 16 февраля 2026
-
23:33
-
21:21
-
21:06
-
20:48
-
20:13
-
20:02
-
19:46
-
19:06
-
18:30
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:25
-
17:10
-
17:06
-
16:40
-
16:02
-
15:30
-
15:26
-
15:07
-
14:57
-
14:42
-
14:14
-
14:12
-
13:56
-
13:38
-
13:19
-
13:08
-
12:57
-
12:03
-
10:33
-
10:01