Стало известно, когда появятся обзоры Resident Evil Requiem

Стало известно, когда появятся обзоры Resident Evil Requiem
Журналисты и блогеры, которым выдали Resident Evil Requiem для обзора, рассказали, что эмбарго на публикацию материалов спадёт 25 февраля в 18:00 мск. В этот день появятся рецензии на экшен-хоррор.

События девятой части Resident Evil развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.

Релиз Requiem состоится 27 февраля на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. Игра будет полностью поддерживать русский язык, включая озвучку.

