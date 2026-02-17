Скидки
Роскомнадзор прокомментировал потенциальный диалог с руководством «Телеграма»

Роскомнадзор прокомментировал потенциальный диалог с руководством «Телеграма»
Недавно глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский высказался о диалоге с руководством мессенджера «Телеграм», чтобы вернуть работу сервиса в прежнее состояние.

Свой комментарий по поводу диалога с руководством мессенджера оставили и в Роскомнадзоре. Правда, сам комментарий не пестрит деталями.

Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.

«Телеграм» в России замедляют уже несколько дней. У кого-то мессенджер работает без проблем и ничего в его работоспособности не поменялось, а другие же жалуются на долгие загрузки картинок, видео и долгую отправку сообщений.

