Роскомнадзор прокомментировал потенциальный диалог с руководством «Телеграма»

Недавно глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский высказался о диалоге с руководством мессенджера «Телеграм», чтобы вернуть работу сервиса в прежнее состояние.

Свой комментарий по поводу диалога с руководством мессенджера оставили и в Роскомнадзоре. Правда, сам комментарий не пестрит деталями.

Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.

«Телеграм» в России замедляют уже несколько дней. У кого-то мессенджер работает без проблем и ничего в его работоспособности не поменялось, а другие же жалуются на долгие загрузки картинок, видео и долгую отправку сообщений.