Apple призвала пользователей срочно обновить iPhone на свежую версию iOS

По данным Daily Mail, компания Apple призвала в срочном порядке всех владельцев iPhone обновить свои смартфоны до новой версии iOS под номером 26.3. Апдейт поможет устранить 39 уязвимостей безопасности, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Несмотря на то, что все 39 уязвимостей были устранены, Apple обратила особое внимание на особо серьёзную уязвимость нулевого дня в редакторе динамических ссылок (dyld), который управляет работой приложений на iPhone.

Обновления безопасности также были выпущены для iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и браузера Safari. Всё нацелено на предотвращение доступа злоумышленников к пользовательским данным.