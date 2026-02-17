Режиссёр и актёры «Ограбления в Лос-Анджелесе» настаивали, чтобы фильм выпустили в кино

Режиссёр фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе» Барт Лейтон во время интервью рассказал, что изначально картину очень яростно продвигали для стриминговых сервисов, однако он, а также исполнители главных ролей (Крис Хемсворт, Марк Руффало, Холли Берри) настояли на том, чтобы выпустить картину в полноценный кинопрокат.

Мы все были очень сосредоточены на создании фильма для кинотеатров… мне кажется, таких взрослых триллеров у нас давно не было.

Фильм представляет собой экранизацию одноимённого произведения Дона Уинслоу. Лента рассказывает о детективе Лу Лубеснике, который расследует серию краж драгоценностей на тихоокеанском побережье. Он считает, что преступник — это один профессиональный грабитель.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» вышло в мировом прокате 13 февраля.