Появилась забавная вырезанная сцена из фильма «28 лет спустя: Храм костей»

Издание IGN поделилось забавным вырезанным фрагментом из фильма «28 лет спустя: Храм костей». В нём испуганный Джимми убегает от доктора Келсона при виде заражённого-альфы по имени Самсон.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

«28 лет спустя: Храм костей» — вторая часть новой франшизы «28 лет спустя» или же четвёртая часть большой серии, которая началась с «28 дней спустя». В продолжении Спайк становится членом банды Джимми и путешествует с ней по округе, а Келсон пытается понять, как можно излечить заражённых вирусом Ярости.

В зарубежный прокат лента вышла 16 января. За месяц она заработала около $ 60 млн при бюджете в $ 63 млн.

