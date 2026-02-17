По данным Variety, умер культовый режиссёр-документалист Фредерик Вайсман. Мужчине было 96 лет, он снял документалки вроде «Национальной галереи», «Дикой лошади» и других картин.

За почти шесть десятилетий Фредерик Вайсман создал беспрецедентное количество работ, масштабную кинематографическую летопись современных социальных институтов и обычного человеческого опыта, в первую очередь в США и Франции.

Вайсман родился в Бостоне, окончил Уильямс-колледж и Йельскую школу права. Его первым фильмом стал «Холодный мир» режиссёра Ширли Кларк о жизни в гарлемской банде. Он выступил режиссёром и продюсером своего следующего фильма «Безумцы Титиката», в котором рассказывается о суровых условиях жизни пациентов государственной больницы для душевнобольных преступников в Бриджуотере.