Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер культовый режиссёр-документалист Фредерик Вайсман

Умер культовый режиссёр-документалист Фредерик Вайсман
Комментарии

По данным Variety, умер культовый режиссёр-документалист Фредерик Вайсман. Мужчине было 96 лет, он снял документалки вроде «Национальной галереи», «Дикой лошади» и других картин.

За почти шесть десятилетий Фредерик Вайсман создал беспрецедентное количество работ, масштабную кинематографическую летопись современных социальных институтов и обычного человеческого опыта, в первую очередь в США и Франции.

Вайсман родился в Бостоне, окончил Уильямс-колледж и Йельскую школу права. Его первым фильмом стал «Холодный мир» режиссёра Ширли Кларк о жизни в гарлемской банде. Он выступил режиссёром и продюсером своего следующего фильма «Безумцы Титиката», в котором рассказывается о суровых условиях жизни пациентов государственной больницы для душевнобольных преступников в Бриджуотере.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android