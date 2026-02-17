Скидки
Сериал «Соври мне» закрыли после третьего сезона

Меган Оппенхаймер, создавшая сериал «Соври мне», подтвердила, что шоу закрыли после третьего сезона. У Меган и других членов команды были планы на четвёртый сезон, однако его решили не делать.

Мы с моей командой сценаристов всегда хотели закончить сериал именно так, и мы безумно гордимся этим финалом. Ваша невероятная реакция на этот сезон вдохновила нас на поиски другого продолжения истории, но в итоге мы решили, что она достигла своего завершения.

Драма Hulu, снятая по роману Каролы Ловеринг 2018 года, вышла на экраны в сентябре 2022 года. В ней рассказывается о разрушительных отношениях двух студентов колледжа, а также о проступках их весьма разношёрстной компании друзей.

