Фильм «28 лет спустя: Храм костей» вышел в онлайне

С сегодняшнего дня фильм «28 лет спустя: Храм костей» доступен в цифре. Картину можно посмотреть на различных зарубежных стримингах прямо из дома.

Картина вышла в прокат 16 января, за это время «Храм костей» заработал по всему миру около $ 60 млн при бюджете в $ 63 млн.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма 2025 года и выступают мостом для финала будущей трилогии.

