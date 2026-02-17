Фильм «28 лет спустя: Храм костей» вышел в онлайне
Поделиться
С сегодняшнего дня фильм «28 лет спустя: Храм костей» доступен в цифре. Картину можно посмотреть на различных зарубежных стримингах прямо из дома.
Картина вышла в прокат 16 января, за это время «Храм костей» заработал по всему миру около $ 60 млн при бюджете в $ 63 млн.
«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма 2025 года и выступают мостом для финала будущей трилогии.
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
12:42
-
11:45
-
11:13
-
10:23
-
09:34
-
08:50
-
08:18
-
07:55
-
07:18
-
06:43
- 16 февраля 2026
-
23:33
-
21:21
-
21:06
-
20:48
-
20:13
-
20:02
-
19:46
-
19:06
-
18:30
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:25
-
17:10
-
17:06
-
16:40
-
16:02
-
15:30
-
15:26
-
15:07
-
14:57
-
14:42
-
14:14
-
14:12
-
13:56