«Казнить нельзя помиловать» Бекмамбетова с Крисом Праттом вышел в онлайне

С сегодняшнего дня «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова вышел в онлайне. Фильм уже можно посмотреть в различных онлайн-кинотеатрах.

События фильма разворачиваются в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В «Казнить нельзя помиловать» рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.

Главные роли исполнили голливудские звёзды — Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»).

