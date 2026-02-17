Скидки
В PS Plus добавили «Человека-паука 2», Test Drive, Neva и ещё шесть игр

Комментарии

Сегодня в PS Plus появились новые игры. Sony добавила в каталог подписки PS Plus Extra и Premium «Человека-паука 2», Test Drive, Neva, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Echoes of the End: Enhanced Edition и другие тайтлы.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2026 года

  • «Человек-паук 2»;
  • Test Drive Unlimited Solar Crown;
  • Neva;
  • Season: A Letter to the Future;
  • Monster Hunter Stories;
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin;
  • Venba;
  • Echoes of the End: Enhanced Edition;
  • Rugby 25.

Фото: Sony

Ударной игрой пополнения стала вторая часть «Человека-паука». В игре полностью доступна поддержка русского языка, включая озвучку.

