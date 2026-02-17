У «Телеграма» заканчивается срок действия товарных знаков в России

У мессенджера «Телеграм» заканчивается срок действия товарных знаков в России. На это обратили внимание в издании ТАСС и Mail.ru со ссылкой на базу данных Роспатента.

Так, товарный знак «Telegram» в России истечёт 30 мая 2026 года — спустя 10 лет после его регистрации. Сейчас он принадлежит дубайскому подразделению компании Telegram FZ-LLC. Тем временем второй товарный знак «Телеграма» в России — иконка бумажного самолётика — продействует до осени и истечёт 15 сентября 2026 года.

Права на товарные знаки в России можно продлевать неограниченное количество раз, однако сделать это можно лишь на последний год его действия. Пока неясно, почему Павел Дуров не продлевает его в России и планирует ли он это делать в ближайшем будущем.