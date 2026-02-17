Скидки
В России упали сборы пиратских фильмов Голливуда — ленты собрали 2,8 млрд рублей

Комментарии

Пиратский прокат голливудских фильмов резко сократился на 35% в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевого издания Cinemaplex.

Так, общая касса зарубежных фильмов без прокатного удостоверения в 2025 году составила 2,8 млрд рублей, годом ранее показатель составлял 4,3 млрд рублей, а в 2023-м — 4,8 млрд рублей. Самыми популярными голливудскими проектами стали «Minecraft в кино» и «Зверополис 2», которые показывали под видом различных короткометражных фильмов.

Эксперты связывают ситуация сразу с несколькими факторами. Так, на падение популярности зарубежных лент сказывается высокая стоимость билетов, которая почти всегда выше, чем на легальные показы. Кроме того, в 2025 году не было гигантских кинособытий в духе «Головоломки 2», а премьеру «Аватара 3» Джеймса Кэмерона в РФ сдвинули до середины января 2026-го. Наконец, многие зрители предпочитают дождаться цифрового релиза фильмов и посмотреть их дома, нежели отправляться для этого в кинотеатры.

