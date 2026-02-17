«Абсолютный шедевр»: зрители в восторге от пятого эпизода «Рыцаря Семи Королевств»

16 февраля состоялась премьера пятого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Эпизод под названием «Во имя матери» вышел спустя 10 дней после премьеры четвёртого эпизода.

На агрегаторе IMDb уже сформировался рейтинг эпизода — 9,8 балла из 10. Пользователи массово ставят высочайшие оценки серии, отмечая возвращение «тех самых» моментов из «Игры престолов». Аудитория хвалит создателей за приземлённую подачу сюжета, харизматичных персонажей и ждут финала сезона.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о пятом эпизоде «Рыцаря Семи Королевств»

Разве не для таких моментов существует кино? Связывать то, что ты видишь в фантастическом мире, со своей собственной жизнью и трудностями? Никогда не сдавайся и вставай даже в самых тяжёлых ситуациях. Эпический эпизод и возвращение лучших сезонов «Игры престолов» — первого и второго.

Какой же феноменальный эпизод. Мы всегда любили битвы и сражения, и неудивительно, что самые рейтинговые эпизоды всегда сопровождаются ожесточёнными боями и отличным сюжетом. И этот поединок не разочаровал.

Потрясающий эпизод, потрясающая актёрская игра, кастинг — всё… Спасибо всем, кто участвовал в создании этого шедевра!

Браво всем, кто стоит за этим проектом, вы проделали потрясающую работу. Вот как должен ощущаться Вестерос, вот ради чего мы смотрим этот сериал. Абсолютный шедевр от начала и до конца.

Этот сериал вернул жизнь в мир «Игры престолов», и я готов в него погрузиться вновь.

Финальный эпизод «Рыцаря Семи Королевств» выйдет 23 февраля. После этого шоу уйдёт на паузу — второй сезон снимают прямо сейчас в Ирландии.