Шутер Call of Duty: Warzone Mobile закроют уже 17 апреля

Компания Activision назвала дату закрытия онлайн-игры Call of Duty: Warzone Mobile. Мобильную королевскую битву навсегда отключат от серверов уже 17 апреля, спустя два года после запуска.

После этого проект больше не будет доступен, и Activision сфокусируется на флагманском мобильном шутере — Call of Duty: Mobile.

В качестве последнего шага ранее анонсированных изменений сервиса Call of Duty: Warzone Mobile серверы игры будут отключены 17 апреля 2026 года, после чего она больше не будет доступна. До этого времени игроки могут продолжать получать доступ к игре и взаимодействовать с существующими материалами. Мы глубоко благодарны сообществу, поддержавшему Call of Duty: Warzone Mobile, и разработчикам, воплотившим эту игру в жизнь. Интерес и отзывы игроков продолжают формировать будущее франшизы Call of Duty, и мы с нетерпением ждём возможности предложить сезонные материалы и обновления для Call of Duty: Mobile.

Call of Duty: Warzone Mobile вышла 20 марта 2024 года на iOS и Android. Это королевская битва, где игроки должны остаться последним выжившим на карте, где игровая зона постепенно уменьшается. Судя по всему, проект не оправдал финансовых ожиданий Activision, из-за чего и было принято решение его закрыть.