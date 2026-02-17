Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышли постеры с главными героями фильма «Король и Шут. Навсегда» — премьера 19 февраля

Вышли постеры с главными героями фильма «Король и Шут. Навсегда» — премьера 19 февраля
Комментарии

«Кинопоиск» представил постеры с главными героями будущего фильма «Король и Шут. Навсегда». Лента про знаменитую музыкальную группу выйдет в кинотеатрах России уже 19 февраля.

Постеры с героями фильма «Король и Шут. Навсегда»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

«Навсегда» выступит прямым продолжением сериала «Король и Шут». Сюжет ленты расскажет, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

К своим ролям вернутся Константин Плотников и Влад Коноплёв, а Гоша Куценко сыграет главного злодея — безумного психоаналитика и очень коварного персонажа.

Материалы по теме
Без лишнего экшена, но с максимальным напряжением: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»
Без лишнего экшена, но с максимальным напряжением: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android