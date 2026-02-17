Скидки
В Battelfield 6 стартовал второй сезон с новой картой и вертолётом Little Bird

В Battelfield 6 стартовал второй сезон с новой картой и вертолётом Little Bird
Комментарии

17 февраля в Battlefield 6 начался второй сезон поддержки. Он уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Так, вместе со вторым сезоном в шутере появилась новая карта под названием Contaminated, расположенная в европейских горах. На ней доступны наземная и воздушная техника, кроме самолётов. Геймеров также ждёт временный режим VL7-Strike с газом и защитными масками, среди техники добавили вертолёт Little Bird, а также три новых оружия и два гаджета.

Авторы также выпустили большой патч, в котором внесено более 200 правок. Среди них исправление багов, улучшения точности стрельбы, интерфейса и других элементов шутера.

Фото: EA

Через месяц, 17 марта, разработчики также добавят подземную карту Hagental Base, временный ночной режим Nightfall, мотоциклы и два новых оружия. Наконец, 14 апреля в шутере появятся временный режим Operation Augar, техника LTV и оружие ближнего боя мачете.

