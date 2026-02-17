FaZe Clan покинула PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Датская команда Astralis выбила FaZe Clan с турнира PGL Cluj-Napoca 2026. Матч на выживание завершился уверенной победой датчан со счётом 2:0.

Astralis доминировала на обеих картах, забрав Ancient (13:5) и Mirage (13:9). Лучшим игроком встречи стал новичок состава Гитис ryu Глушаускас с рейтингом 1,48. Для FaZe Clan поражение стало третьим подряд, что означает завершение выступления на чемпионате.

Победители продолжат борьбу за выход в плей-офф в корзине команд со статистикой 2-2. Противники определятся позже.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля, призовой фонд турнира составляет $ 625 тыс.