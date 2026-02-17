MOUZ совершила камбэк и вышла в плей-офф PGL Cluj-Napoca по CS 2

Европейский коллектив MOUZ гарантировал себе место в плей-офф турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2, обыграв турецкую команду FUT Esports со счётом 2:0.

Встреча запомнилась феноменальным возвращением «мышей» на второй карте (Overpass). Уступая 3:12, MOUZ отыграла 9 матч-поинтов, перевела игру в овертайм и вырвала победу со счётом 16:14. Первая карта (Mirage) также осталась за MOUZ (13:8), что прервало 13-матчевую победную серию FUT на этой локации, длившуюся с ноября 2025 года.

Сегодня за оставшиеся слоты в плей-офф сразятся пары PARIVISION — FURIA и NAVI — The MongolZ.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля, призовой фонд турнира составляет $ 625 тыс.