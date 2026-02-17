Скидки
Дэниэл Рэдклифф признался, что не любит пересматривать фильмы про Гарри Поттера

Дэниэл Рэдклифф признался, что не любит пересматривать фильмы про Гарри Поттера
Исполнитель главной роли в «Гарри Поттере» Дэниэл Рэдклифф рассказал, что не любит смотреть фильмы о юном волшебнике.

При этом актёр отметил, что может изменить мнение к 25-летнему юбилею с момента выхода первой части, «Гарри Поттер и философский камень».

Раньше я не смотрел их, потому что был слишком молод. Мне было немного неловко. Но сейчас я бы посмотрел и подумал: «О, а я был милым ребёнком». И это нормально. Может быть, когда-нибудь я пересмотрю первый фильм.

Сейчас к выходу готовится новый сериал по серии книг Джоан Роулинг. Проект выйдет в 2027 году и заново расскажет историю мальчика со шрамом в формате семи сезонов.

