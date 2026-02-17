Скидки
Большой трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» — премьера 22 мая

Большой трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» — премьера 22 мая
Комментарии

Компания Disney представила большой трейлер фильма «Мандалорец и Грогу». Премьера новой картины по «Звёздным войнам» состоится уже 22 мая 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видел принадлежат Disney.

Будущий фильм расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

«Мандалорец и Грогу» — первый полнометражный фильм по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход». Режиссёром ленты выступит Джон Фавро, а продюсером вместе с ним выступил Дэйв Филони, текущий глава Lucasfilm.

