В Москве прошла премьера фильма «Дополнительное время» с хоккеистом Вадимом Шипачёвым

В понедельник, 16 февраля, в московском киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма «Дополнительное время».

Одними из первых ленту оценили хоккеисты Марк Рудаковский, Александр Георгиев, гимнастка Ангелина Мельникова и популярные блогеры Карина Кросс и Анастасия Толмачёва. Портал «Чемпионат» в рамках информационного партнёрства провёл серию развлекательных мероприятий с маскотом Тигром Чемпом.

Фильм «Дополнительное время» рассказывает о двух братьях, которые любят хоккей, но не очень ладят между собой. Однажды мальчики переносятся в 1999 год, где сталкиваются с ещё только начинающим свою карьеру хоккеистом Вадимом Шипачёвым. В попытках помочь Вадиму вернуться на лёд братьям предстоит не только спасти будущее российского спорта, но и разобраться в своих личных отношениях.

