Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Монарх Наследие монстров, 2-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
Комментарии

Уже 27 февраля стартует второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров». События продолжения вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 1 мая.

Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 февраля
2-я серия6 марта
3-я серия13 марта
4-я серия20 марта
5-я серия27 марта
6-я серия3 апреля
7-я серия10 апреля
8-я серия17 апреля
9-я серия24 апреля
10-я серия1 мая
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android