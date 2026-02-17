Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
Уже 27 февраля стартует второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров». События продолжения вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».
Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 1 мая.
Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 февраля
|2-я серия
|6 марта
|3-я серия
|13 марта
|4-я серия
|20 марта
|5-я серия
|27 марта
|6-я серия
|3 апреля
|7-я серия
|10 апреля
|8-я серия
|17 апреля
|9-я серия
|24 апреля
|10-я серия
|1 мая
Комментарии