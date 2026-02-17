Производители электроники массово обанкротятся из-за кризиса памяти — CEO Phison

Генеральный директор компании Phison (разработчик микросхем) Пуа Кхен-Сенг предсказал большие проблемы на рынке электроники из-за кризиса памяти на рынке.

В 2026 году многие производители систем обанкротятся или откажутся от выпуска своей продукции из-за нехватки памяти. Производство мобильных телефонов сократится на 200–250 млн единиц, новых компьютеров и телевизоров также станет намного меньше.

С конца 2025 года на рынке наблюдается резкий рост цен на видеокарты и накопители. Это связано с развитием искусственного интеллекта: ради работы с ИИ компании скупают память у производителей, из-за чего образовался её дефицит.