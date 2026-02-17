Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели нейросети Seedance ограничат создание видео со звёздами из-за жалоб Голливуда

Создатели нейросети Seedance ограничат создание видео со звёздами из-за жалоб Голливуда
Комментарии

Компания ByteDance пообещала ввести ограничения в работе своей нейросети Seedance 2.0 из-за жалоб со стороны Disney, Paramount, Netflix, Warner Bros. и других голливудских компаний.

Правообладатели недовольны, что пользователи генерируют нейросетевой контент с популярными персонажами их франшиз. Например, Disney обвинила ByteDance в «виртуальном захвате» интеллектуальной собственности, а Paramount заявила о грубом нарушении авторских прав.

Ранее в Сети стали появляться ИИ-дипфейки с персонажами «Южного парка», «Губки Боба», а также популярных актёров и героев сериалов. При этом ByteDance не объяснила, как будет ограничивать пользователей.

Материалы по теме
Россиян призвали задавать нейросетям только сложные вопросы для сохранения природы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android