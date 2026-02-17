Создатели нейросети Seedance ограничат создание видео со звёздами из-за жалоб Голливуда

Компания ByteDance пообещала ввести ограничения в работе своей нейросети Seedance 2.0 из-за жалоб со стороны Disney, Paramount, Netflix, Warner Bros. и других голливудских компаний.

Правообладатели недовольны, что пользователи генерируют нейросетевой контент с популярными персонажами их франшиз. Например, Disney обвинила ByteDance в «виртуальном захвате» интеллектуальной собственности, а Paramount заявила о грубом нарушении авторских прав.

Ранее в Сети стали появляться ИИ-дипфейки с персонажами «Южного парка», «Губки Боба», а также популярных актёров и героев сериалов. При этом ByteDance не объяснила, как будет ограничивать пользователей.