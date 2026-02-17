В феврале-марте в Game Pass добавят «Ведьмака 3», Kingdom Come Deliverance 2 и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине февраля и начале марта 2026 года.
Главными хитами в этот раз стали средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 и полное издание «Ведьмака 3».
Какие игры добавят в Game Pass в феврале-марте 2026 года
- Death Howl (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 19 февраля
- «Ведьмак 3: Дикая Охота — полное издание» (Ultimate, Premium) — 19 февраля
- EA Sports College Football 26 (Ultimate) — 19 февраля
- TCG Card Shop Simulator (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 24 февраля
- Dice A Million (Ultimate, PC Game Pass) — 25 февраля
- Towerborne (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 26 февраля
- Final Fantasy 3 (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 3 марта
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 3 марта
Уже 28 февраля из Game Pass также пропадут:
- Monster Train
- Expeditions: A MudRunner Game
- Injustice 2
- Middle Earth: Shadow of War.
