Valve предупредила, что Steam Deck начнут пропадать из продажи из-за дефицита памяти

Компания Valve подтвердила слухи о том, что Steam Deck пропадёт из продажи в некоторых регионах из-за кризиса памяти — в США некоторые модели уже недоступны.

Соответствующее объявление появилось на сайте портативной консоли.

Steam Deck OLED может периодически отсутствовать в продаже из-за дефицита оперативной памяти и устройств хранения. Steam Deck LCD на 256 ГБ больше не производится.

С конца 2025 года на рынке наблюдается резкий рост цен на видеокарты и накопители. Это связано с развитием искусственного интеллекта: ради работы с ИИ компании скупают память у производителей, из-за чего образовался её дефицит.

