Депутат Госдумы призвал не пугать россиян неизбежной блокировкой «Телеграма»

В Госдуме прокомментировали слухи о полной блокировке мессенджера «Телеграм» в России — член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин призвал трезво наблюдать за развитием ситуации.

Сейчас важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации. Первые шаги со стороны Telegram есть, но впереди — серьёзная работа по выстраиванию прозрачной и устойчивой модели взаимодействия с российскими требованиями. Давайте посмотрим на факты и динамику в перспективе. Решения такого масштаба должны приниматься не под давлением слухов, а на основе реальных изменений и уровня безопасности граждан.

Ранее в Сети появились слухи о том, что с 1 апреля Telegram будет полностью заблокирован в России.

У «Телеграма» заканчивается срок действия товарных знаков в России
