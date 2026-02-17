Хидео Кодизма остался в восторге от драмы «Сентиментальная ценность»

Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима высоко оценил драматический фильм «Сентиментальная ценность». Своими впечатлениями от просмотра разработчик поделился в соцсетях.

Каждый переход, ритм, выбор трека, музыкальное сопровождение, подбор актёров — всё излучает фирменный стиль Йохима Триера. [...] «Сентиментальная ценность» раскрывает уникальную ценность, которой нет в Голливуде, — сходство с работами Одзу, присущее скандинавскому кинематографу.

«Сентиментальная ценность» рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру. С конца декабря лента доступна на российских стримингах.