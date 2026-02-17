Новый постер аниме Devil May Cry с Данте — второй сезон выйдет 12 мая

Создатели аниме-адаптации Devil May Cry из Studio Mir представили новый постер ко второму сезону. Продолжение сериала выйдет на Netflix 12 мая.

Постер посвящён главному герою франшизы Capcom — Данте.

Фото: Studio Mir

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров. Во втором сезоне ему придётся противостоять своему брату Вергилию.