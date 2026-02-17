Скидки
Звезда сериала «Фоллаут» Уолтон Гоггинс сыграет в новой экшен-комедии Mister

Звезда сериала «Фоллаут» Уолтон Гоггинс сыграет в новой экшен-комедии «Мистер»
Следующим фильмом с участием актёра Уолтона Гоггинса станет экшен-комедия Mister («Мистер»). Звезда «Омерзительной восьмёрки» и «Фоллаута» сыграет в проекте главную роль.

По сюжету «Мистера» персонаж Гоггинса просыпается в залитом кровью доме и понимает, что ничего не помнит о произошедшем. Позже ему предстоит сразиться с убийцами из своего прошлого, объединившись с дочерью-наёмницей.

Изначально главную роль должен был сыграть Джош Бролин, но он покинул проект из-за конфликта в расписании. Съёмки «Мистера» пройдут в марте в Мадриде, режиссёром ленты станет Вэйд Иствуд, выступавший экшен-директором последних частей «Миссии невыполнима».

Хидео Кодизма остался в восторге от драмы «Сентиментальная ценность»
