«Невероятно важно»: Владелец Aurora — о доходах команд со стикеров в CS 2

Владелец организации Aurora Gaming Валерий L3rich Харитонов оценил значимость выплат с продажи внутриигровых наклеек в Counter-Strike 2. Он отметил, что для команд уровня тир-2 и тир-3 эти деньги могут покрывать годовой бюджет.

По словам Харитонова, даже с учётом падения рынка суммы остаются внушительными.

Я думаю, третья капсула, ну, тысяч 400 [долларов] получает… 400 тысяч, даже если ты отдаешь половину игрокам, 200 тысяч для таких команд может быть чуть ли не годовым бюджетом на зарплаты.

Также руководитель клуба заявил, что киберспорт продолжает жить за счёт спонсорских денег букмекеров и главная задача его организации — обеспечивать партнёрам необходимый медийный охват.