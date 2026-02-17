Скидки
FURIA обыграла PARIVISION и вышла в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Комментарии

Бразильская команда FURIA гарантировала себе место в плей-офф турнира PGL Cluj-Napoca 2026, одержав трудную победу над российским коллективом PARIVISION со счётом 2:1.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 11:00 МСК
FaZe Clan
Окончен
1 : 2
PARIVISION

Серия получилась крайне напряжённой: судьба первых двух карт решалась в овертаймах. Dust 2 осталась за бразильцами (16:14), а на Inferno PARIVISION сумела сравнять счёт (16:14), несмотря на эйс Даниила molodoy Голубенко. Исход встречи определился на карте Mirage, которую FURIA выиграла уверенно — 13:8.

PARIVISION падает в корзину 2-2, где ей предстоит решающий матч за выживание на турнире. Соперник определится позже. Чемпионат проходит в Румынии, призовой фонд составляет $ 1,25 млн.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
