Маккенна Грейс сыграет Дафну в сериале «Скуби-Ду» от Netflix

По данным Variety, Макенна Грейс, известная в том числе по новым «Охотникам за привидениями», сыграет Дафну в сериале «Скуби-Ду», который выпустит Netflix. Это будет именно шоу с живыми актёрами, а не анимационный проект.

Сценарий сериала с живыми актёрами уже готов — его написали Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс). Известно, что сюжет адаптирует оригинальную историю персонажей и расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его команде, состоящей из Фреда, Шэгги, Дафны и Велмы.

Ранее по «Скуби-Ду» уже выходило множество мультсериалов и даже полнометражные фильмы с живыми актёрами. Главные роли в дилогии исполнили Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини.