Дэниэл Рэдклифф попросил не оказывать давление на актёров сериала «Гарри Поттер»

Дэниэл Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера в семи фильмах франшизы Warner Bros., в недавнем интервью поговорил про новый сериал и актёрский состав, который в нём задействован.

Рэдклифф призвал не оказывать давление на новых актёров, поскольку детям, которые играют героев, важно проживать свою жизнь со своими персонажами.

Не спрашивайте постоянно о нас — обо мне, Эмме и Руперте. Я бы не хотел быть странными призрачными фантомами в жизни этих детей. Просто позвольте им жить своей жизнью, это будет что-то новое и другое.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.