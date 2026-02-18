Крис Хемсворт сыграет Тора ещё пару раз после «Мстителей: Судный день»

Актёр Крис Хемсворт в недавнем интервью рассказал, что после картины «Мстители: Судный день» сыграет Тора ещё как минимум пару раз. В каких именно проектах стоит ждать бога грома, не до конца ясно, хотя один из них — наверняка «Мстители: Секретные войны».

У нас есть несколько идей, как снова сделать что-то действительно уникальное, надеюсь, отличное от других.

Релиз ленты «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря. В фильме сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший же воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума, против которого и объединятся различные супергерои, включая, конечно же, Тора.