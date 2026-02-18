Скидки
Ролевая игра Avowed в духе The Elder Scrolls вышла на PS5

Ролевая игра Avowed в духе The Elder Scrolls вышла на PS5
Вчера на PS5 состоялся релиз ролевой игры Avowed в духе The Elder Scrolls. Впервые игра вышла в 2024 году на Xbox Series и ПК, а сейчас добралась и до консоли Sony. Вдобавок к этому она поддерживает улучшения PS5 Pro.

Релизный трейлер Avowed на PS5

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Obsidian.

В некоторых моментах Avowed напоминает франшизу The Elder Scrolls, однако игра Obsidian ярче и красочнее — например, можно сказать, что она в духе ролевого проекта The Outer Worlds. Сами разработчики сперва хотели сделать свой «Скайрим», однако в итоге решили пойти в сторону компактных и крайне насыщенных игр.

То есть Avowed не такая масштабная, как «Скайрим», поскольку авторы решили сделать акцент на проработке своего маленького, но насыщенного мира.

